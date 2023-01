Nato: Stoltenberg, inconcepibile non reagire in caso di attacco a Finlandia o Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe inconcepibile per la Nato non reagire in caso di attacco alla Finlandia o alla Svezia, anche se questi Paesi non fanno ancora formalmente parte dell’Alleanza. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo al panel “Restoring security and peace” organizzato nell’ambito del Forum economico mondiale di Davos. Per quanto riguarda il via libera da parte della Turchia all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, il segretario generale si è detto “fiducioso” che questo accadrà, anche se ha precisato di non sapere “quando”. Stoltenberg ha infine osservato che l’obiettivo di Putin era quello di avere “meno Nato”, mentre con l’invasione dell’Ucraina sta ottenendo “l’esatto contrario”.(Res)