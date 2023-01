Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Colombia, Alvaro Leyva, ha dichiarato che le relazioni diplomatiche con il Guatemala non sono a rischio, nonostante le tensioni nate con il Paese centroamericano dopo l’apertura da parte della procura generale guatemalteca di azioni legali nei confronti di Ivan Velasquez, oggi ministro della Difesa della Colombia, per presunti abusi commessi nel 2017, quando era a capo della Commissione internazionale delle Nazioni Unite contro l'impunità (Cicig). In un'intervista esclusiva con l’emittente “Rcn”, il ministro ha spiegato che la richiesta di consultazioni con l'ambasciatore guatemalteco in Colombia "è solo una risposta naturale". "Questo non significa che rivedremo i rapporti con il Guatemala, ma chiariremo cosa sta succedendo", ha detto il ministro. “Velasquez ha il sostegno del presidente e il sostegno dell'intera nazione", ha aggiunto. (segue) (Mec)