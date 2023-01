Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministero degli Esteri del Guatemala ha richiamato per consultazioni il proprio ambasciatore a Bogotà a seguito dell'analoga decisione del governo colombiano di Gustavo Petro. La Colombia aveva aperto la crisi diplomatica dopo la richiesta di arresto dell'attuale ministro della Difesa, Ivan Velasquez, da parte della procura guatemalteca per presunti abusi commessi nel 2017, quando era a capo della Commissione internazionale delle Nazioni Unite contro l'impunità (Cicig). "Il ministero degli Esteri si rammarica che il governo della Colombia trasformi una questione di ordine legale in politica, prendendo decisioni brusche senza seguire i corrispondenti passi diplomatici. In questo senso, abbiamo deciso di convocare per consultazioni l'ambasciatore del Guatemala in Colombia. Il Guatemala ribadisce il rispetto delle istituzioni democratiche, dello stato di diritto e della separazione dei poteri, e chiede che la questione sia risolta attraverso i canali diplomatici e il dialogo", ha fatto sapere il governo guatemalteco. (segue) (Mec)