Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio (3)

22 luglio 2021

- La procura generale del Guatemala ha annunciato azioni legali nei confronti di Ivan Velasquez, oggi ministro della Difesa della Colombia, per presunti abusi commessi nel 2017, quando era a capo della Commissione internazionale delle Nazioni Unite contro l'impunità (Cicig). In particolare, segnala il procuratore speciale Rafael Curruchiche, Velasquez avrebbe stretto accordi di cooperazione giudiziaria con ex dirigenti della compagnia ingegneristica brasiliana Odebrecht: possibili sconti di pena nell'ambito delle indagini sulla corruzione in cambio di informazioni "efficaci" su altri attori della trama criminale. "La qual cosa rivela che Velasquez", al pari di altri imputati, "era a conoscenza dei negoziati oscuri e corrotti che si stavano portando avanti con l'impresa Odebrecht. La procura del Guatemala ha annunciato inoltre ordini di cattura contro altri quattro funzionari, tra cui l'ex procuratrice generale Thelma Aldana. (segue) (Mec)