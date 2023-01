Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha richiamato "immediatamente" per consultazioni l'ambasciatrice a Città del Guatemala, Victoria Gonzalez Ariza. Il Paese, ha assicurato, "non accetterà mai l'ordine di arresto del nostro ministro Velasquez. Ha dimostrato di lottare contro la corruzione e non permetteremo che la corruzione lo perseguiti", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "La lotta contro l'impunità è una delle più dure che una società e una persona possono imbracciare perché la corruzione, il genocidio, gli omicidi comandati dal potere creano un interesse così forte che si cerca di perpetrarli", ha detto il presidente non appena arrivato a Zurigo per partecipare al Forum economico mondiale di Davos. (segue) (Mec)