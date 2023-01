Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Velasquez, che già altre volte ha dovuto fronteggiare accuse legate alla guida della Cicig, ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna richiesta ufficiale da parte delle autorità guatemalteche. "Ho la tranquillità che il lavoro portato avanti nel Paese centroamericano è stato compiuto in totale trasparenza e nel rispetto del quadro normativo fissato per l'azione della Cicig", ha detto l'attuale ministro della Difesa. "Il mio impegno a rispettare la trasparenza, la giustizia e la lotta contro l'impunità è stato e continuerà ad essere la cifra dei miei lavori come funzionario pubblico e come ministro della Difesa", ha aggiunto Velasquez. (segue) (Mec)