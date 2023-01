Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per gli ordini di cattura emessi dalle autorità giudiziarie del Guatemala contro chi indaga sulla corruzione nel caso Odebrecht. Lo scrive in un tweet il sottosegretario di stato Usa per l’emisfero occidentale Brian Nichols. “Ci preoccupano gli ordini di cattura del Pubblico ministero del Guatemala contro persone che lavorano per chiamare alle loro responsabilità coloro che si sono macchiati di corruzione nel caso Odebrecht in Guatemala. Queste azioni indeboliscono lo stato di diritto e la fiducia nel sistema di giustizia”, ha detto il sottosegretario Usa. Il gigante delle costruzioni brasiliane Odebrecht è accusato di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell’America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. (segue) (Mec)