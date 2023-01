Colombia-Guatemala: ministro Esteri Leyva, relazioni diplomatiche non sono a rischio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio 2021 il Guatemala fu teatro di accese proteste in risposta alla decisone della procuratrice generale Consuelo Porras di rimuovere dall’incarico il capo dell’Ufficio del procuratore speciale contro l’impunità (Feci), Juan Francisco Sandoval, il quale poco dopo ha lasciato il Paese temendo per la sua incolumità. I manifestanti criticavano la nomina del nuovo procuratore anticorruzione, Rafael Curruchiche, definito come "alleato del patto dei corrotti”. La rimozione dall’incarico di Sandoval era stata molto criticata dal governo degli Stati Uniti, che ha annunciato restrizioni ai visti per i funzionari di Guatemala accusati di “minare lo stato di diritto” e i loro famigliari. (Mec)