Francia: sondaggio, 66 per cento dei cittadini contrari a riforma pensioni

- Il 66 per cento dei francesi è contrario alla riforma delle pensioni. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il dato è in aumento di sette punti rispetto a quello registrato la settimana scorsa. Il 33 per cento si dice "molto contrario". Tuttavia, il 65 per cento delle persone di età superiore ai 65 anni e il 53 per cento dei pensionati sostengono il progetto. (Frp)