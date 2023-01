Ucraina: Zelensky, adesione alla Nato è garanzia principale della nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione dell'Ucraina alla Nato è una delle garanzie principali della sicurezza nazionale. E' quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al Forum economico mondiale in corso a Davos. "Ci rendiamo conto che non siamo ancora nella Nato, e sfortunatamente, anche la Russia lo capisce", ha detto Zelensky. Secondo il presidente ucraino, Mosca sta cercando di impedire l'adesione, "però abbiamo già iniziato questo percorso", perché la Nato "è la migliore garanzia di sicurezza per l'Ucraina".(Kiu)