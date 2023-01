Ue: M5s su direttiva autotrasporto, fase drammatica per settore, si opti per semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'autotrasporto in Italia “sta vivendo una fase storica veramente complicata. Soprattutto alla luce di quest'ondata di rincari dei prezzi dei carburanti dovuta alle decisioni insensate dell'inconcludente governo Meloni, che ha deciso di fare come Tafazzi e di consegnare il paese all'inflazione e a ulteriori sconquassi economici. Inoltre nello scorso dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato dei decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti e alle direttive dell'Unione europea, tra cui la direttiva Ue 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti per il trasporto su strada”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Trasporti. “Sicuramente un passaggio importante: la disciplina riguarda le prestazioni di conducenti stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, come anche le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro", sottolineano i deputati M5s, che aggiungono: "Va sottolineato che questi decreti legislativi sono in qualche modo la via obbligata per evitare una procedura d'infrazione dall'Ue, però come Movimento 5 stelle invitiamo il governo a prendere seriamente in considerazione lo scenario particolarmente difficile in cui il comparto trasportistico versa. Nell'adozione della rotta normativa tracciata da Bruxelles, è fondamentale percorrere la via della massima semplificazione, onde evitare errori di interpretazione che rischiano di creare ulteriori problemi a imprese e lavoratori che ne hanno già abbastanza. Quindi auspichiamo che le norme vengano scremate da ogni tecnicismo: su questo il Movimento 5 stelle è pronto a dare il suo massimo contributo". (Rin)