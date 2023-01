Grecia: primo ministro Mitsotakis atteso al Forum di Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, parteciperà al Forum economico globale in corso a Davos, in Svizzera. Mitsotakis partirà domani e prenderà parte agli ultimi due giorni del Forum, secondo quanto si legge in una dichiarazione dell'ufficio del primo ministro. I temi principali dell'agenda del Forum di quest'anno vanno dalla crisi energetica e alimentare all'elevato tasso di inflazione globale, concentrandosi inoltre sugli investimenti nelle tecnologie emergenti e sui rischi geopolitici per l'economia globale. (Gra)