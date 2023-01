Giustizia: M5s, Nordio si smentisce e spiega che intercettazioni sono indispensabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle intercettazioni le acrobazie del governo sono ormai all'ordine del giorno. “Oggi al Senato il ministro Nordio ha detto che 'le intercettazioni servono per i movimenti di persone sospettate di mafia, terrorismo e altri reati gravissimi. Servono a stabilire quali sono i rapporti occulti che legano queste persone'. Dunque finalmente, dopo mesi di delegittimazione, ammette anche lui come solo tramite le intercettazioni sia possibile far emergere le reti, le relazioni, i collegamenti di chi delinque”. Così in una nota le capogruppo M5s nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, Valentina D'Orso e Ada Lopreiato. “È proprio questa la base delle indagini sulla corruzione, quella che nel governo alcuni definiscono un 'reato minore'. Proprio per i reati di difficile emersione è indispensabile poter scoprire i contatti che si dispiegano, per rintracciare le condotte criminali e i loro responsabili. Il nostro auspicio è che pian piano, costretto dall'evidenza dei fatti e dagli appelli dei magistrati, anche il ministro Nordio ammetta che le intercettazioni devono essere tutelate e rafforzate, altro che ridimensionate. Se così non sarà, dal Movimento 5 Stelle avrà la più ferma e convinta opposizione", aggiungono D’Orso e Lopreiato. (Rin)