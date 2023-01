Difesa: Joint Stars, si avvia alla conclusione la prima fase addestrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autorità militari e comandanti operativi delle Forze armate si sono riuniti al Centro di simulazione e validazione dell’esercito (Cesiva) di Civitavecchia per fare il punto di situazione sulla prima fase addestrativa della Joint Stars 22 (Jost). In questa sede, si legge in un comunicato dello Stato maggiore della difesa, hanno incontrato il personale militare e gli studenti universitari della Luiss e della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa che dal 13 dicembre scorso sono impegnati in quella che è la fase di pianificazione della più importante esercitazione della Difesa. Nel corso dell’incontro, presieduto dal Comandante operativo di vertice interforze (Covi), generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, sono stati illustrati i lineamenti e le finalità di questa prima fase della Jost incentrata sul processo di pianificazione militare che, per la prima volta, ha coinvolto anche i nuovi domini delle operazioni militari, ovvero quello spaziale e cibernetico. (segue) (Com)