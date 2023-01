Difesa: Joint Stars, si avvia alla conclusione la prima fase addestrativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Figliuolo si è complimentato con tutto il personale esercitato, che nel corso del briefing ha illustrato il lavoro svolto in modo chiaro e sintetico, senza tuttavia tralasciare alcun settore o branca della pianificazione di un'operazione militare realmente condotta, compresi gli aspetti legali, culturali, politici, della prospettiva di genere e dei rapporti con gli organi di stampa. “Avere qui oggi una platea che è composta non soltanto da personale delle Forze armate, ma che coinvolge altre realtà vicine alla Difesa, come la Guardia di Finanza, la Croce Rossa, le Capitanerie di Porto, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il mondo delle Università, ci fornisce l'occasione di condividere, implementare e mettere in pratica tutti quegli insegnamenti che ci saranno utili in futuro per affrontare l'insorgere di una crisi", ha concluso il comandante del Covi. La Joint Stars è il più importante evento addestrativo annuale della Difesa. È un'esercitazione a carattere interforze e inter-agenzia disposta dal capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi). (segue) (Com)