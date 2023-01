Ucraina: Stoltenberg, Kiev diventerà parte dell’Alleanza ma adesso deve vincere la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina “diventerà un Paese membro” della Nato ma adesso occorre pensare “a vincere la guerra”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenendo al panel “Restoring security and peace” organizzato nell’ambito del Forum economico mondiale di Davos. "La posizione della Nato non è mutata, l'Ucraina diventerà un Paese membro", ha detto Stoltenberg aggiungendo che prima, però, Kiev deve vincere al fronte contro la Russia. Per fare questo, ha osservato ancora Stoltenberg, l’Ucraina “ha bisogno del nostro sostegno militare”.(Res)