Usa: il democratico Wes Moore giura come nuovo governatore del Maryland, primo afroamericano ad ottenere l’incarico

- Il democratico Wes Moore ha giurato oggi come nuovo governatore dello Stato del Maryland, dopo la vittoria nel quadro delle elezioni di medio termine dello scorso novembre. La cerimonia per l’insediamento del primo governatore afroamericano nella storia dello Stato si è tenuta nel Campidoglio di Annapolis. Moore, figlio di migranti provenienti dalla Giamaica, ha promesso nel suo discorso di “non lasciare indietro nessuno”, affermando che la sua agenda politica sarà concentrata sulla necessità di ridurre il divario negli stipendi dei lavoratori sulla base delle caratteristiche etniche, combattere la povertà infantile e contrastare il cambiamento climatico. (Was)