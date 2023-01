Lazio 2023: Balí (Pp), un nuovo progetto a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capolista del Polo progressista alle elezioni regionali del Lazio, Tina Balí, scrive su Facebook: "Apriamo oggi la campagna elettorale di Polo Progressista di cui sono capolista. L’obiettivo che ho chiaro davanti a me - afferma Balí - è rendere la Regione Lazio un luogo in cui le lavoratrici e i lavoratori siano tutelati in tema di sicurezza e di stabilità lavorativa, contro ogni forma di precariato e contestualmente rendere il Lazio una Regione attrattiva per le aziende e per chi fa impresa in modo che finalmente si torni ad investire concretamente sul nostro territorio. Dopo tanti anni passati prima in Cgil e poi in Flai ho visto in Polo progressista, quel progetto a sinistra che fino ad oggi mancava. Un nuovo soggetto - sottolinea la capolista del Polo progressista - che vuole parlare anche ai tantissimi disillusi del partito democratico che è ben lontano da una unità interna e che come sottolineato dallo stesso Cuperlo oggi sul Fatto Quotidiano 'un partito che non si interroga sui voti persi' e che rischia di andare al Congresso rappresentando una sinistra dalle molteplici spaccature e non rappresentativo del Paese. Oggi come polo progressista noi vogliamo parlare a quei 18 milioni di astenuti alle scorse elezioni, un dato che con la sua gravità mostra tutta l’evidenza di quanto cittadine e cittadini non trovino nelle attuali rappresentanze politiche qualcuno in cui riconoscersi. Abbiamo lavorato nei mesi scorsi affinché con il partito democratico nel Lazio e non solo, fosse possibile avviare un lavoro basato sulle priorità della Regione e del Paese, sui programmi e non sui nomi, ma è evidente che questo non è stato possibile. Il progetto di polo progressista parte dalle Regionali del Lazio e per poi consolidarsi a livello nazionale. Oggi non annunciamo solo l’inizio della Campagna Elettorale ma l’inizio di un percorso che intende finalmente ricostruire la sinistra di questo Paese. E lo facciamo sostenendo Donatella Bianchi Presidente", conclude Balí. (Com)