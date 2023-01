Piemonte: assessore Tronzano, incontro prolifico con ministro Urso su futuro automotive e aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Lo spazio e l'automotive sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto oggi tra l'assessore allo Sviluppo economico del Piemonte Andrea Tronzano e il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Il Ministro ha ribadito il ruolo del Mimit a fianco di Regione e enti locali per lo sviluppo dei progetti di territori: "La battaglia sulla neutralità tecnologica che stiamo portando avanti in Europa ha ricadute sui comparti dell’economia reale - ha sottolineato Urso -. E l’esempio di Torino dove numerose imprese stanno affrontando un passaggio di riconversione importante affiancando alle storiche attività dell’automotive anche quelle dell’aerospazio è un laboratorio di transizione interessante su cui l’Italia può svolgere un ruolo trainante come dimostrano le conclusioni della recente Ministeriale Esa di Parigi”. (segue) (Rpi)