Lombardia 2023: Rozza (Pd) a Rizzi, il Piano casa della Regione è un vero disastro

- "Il Piano casa della Regione è un vero disastro". La consigliera regionale uscente del Pd Carmela Rozza, ricandidata alle prossime elezioni regionali, replica così all’assessore regionale alla casa Alan Rizzi che ha accusato il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione Pierfrancesco Majorino di non sapere che esiste un Piano casa. “Purtroppo - attacca Rozza - invece conosciamo bene il Piano casa della Regione e tutti i suoi limiti. Si dice che è stato impiegato un miliardo e mezzo, ma in realtà sono gli stessi denari impiegati dal 2017. Niente di più. Si dice di voler riqualificare seimila alloggi entro il 2024, quando in Lombardia quelli vuoti entro quella data saranno 25 mila e già oggi sono 15 mila. Ma peggio ci si vanta di voler sistemare 150 ascensori non funzionanti in tutta la regione, quando 150 sono solo un parte di quelli bloccati a Milano. Ma va ancora peggio nelle case Aler della Città metropolitana milanese, dove si spendono 280 milioni di euro, utilizzando il superbonus del 110 per cento, quindi utilizzando fondi statali, per fare il cappotto degli edifici, ma non si cambiano gli infissi e non si fanno gli impianti fotovoltaici. Il risultato è che si buttano soldi dello Stato e non si migliorano le condizioni delle case”. “Rizzi - conclude Rozza - farebbe meglio a non ricordare il Piano casa regionale ai cittadini dei quartieri popolari. Sicuramente non può giovare alla sua campagna elettorale”. (Com)