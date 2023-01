Italia-Usa: all’ambasciata a Washington il Forum sulle terapie avanzate organizzato dall’azienda BioAir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina a Washington, nella sede dell’ambasciata d’Italia, il Forum sulle terapie avanzate organizzato dall’azienda BioAir, denominato “Advanced therapies groundbreaking revolution: the future of medicine on cell and gene therapies”. Stando al relativo comunicato stampa, il Forum ha riunito una significativa rappresentanza della comunità scientifica internazionale impegnata nella ricerca e sviluppo di terapie avanzate, e vuole sottolineare la forte collaborazione tra Italia e Usa in questo campo. L'obiettivo è quello di: presentare le ultime esperienze relative alle terapie avanzate geniche, cellulari e tissutali; fornire informazioni; promuovere la collaborazione per accelerarne l’adozione, al fine di offrire innovative opportunità terapeutiche per il trattamento di tumori, leucemie, linfomi e patologie rare, attraverso la modifica personalizzata di determinate cellule. L’evento ha visto interventi di Gianvito Martino, professore presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e direttore scientifico dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano; Giuliana Ferrari, professore ordinario di biologia molecolare ed espressione genica presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Gregory A. Petsko, professore di neurologia alla Harvard Medical School; e Valerio Dorrello, professore alla divisione di terapia intensiva pediatrica della Columbia University. Il forum è stato moderato dal virologo e immunologo Luca Guidotti, professore presso l'Università Vita-Salute San Raffaele e vice direttore scientifico dell’Ospedale San Raffaele. (Was)