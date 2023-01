Lazio 2023: Corrotti (Fd'I), D'Amato propone garante disabilità bocciato da Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, "propone di istituire un Garante per le persone con disabilità in Regione Lazio. Peccato, però, che la stessa proposta è stata già da me formulata in passato sia attraverso una proposta di legge sia attraverso un emendamento ma bocciata dalla stessa maggioranza che sosteneva Zingaretti". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio, Laura Corrotti, di Fratelli d'Italia. "Istituire questo tipo di figura nella Regione Lazio è necessario per dare una maggiore inclusione sociale, economica e familiare a tutte le persone più fragili che oggi non hanno un referente a cui rivolgersi ma sarebbe bene lasciare questo tema fuori dalle promesse da campagna elettorale perché a sinistra non si è stati in grado di concretizzarlo in ben dieci anni di governo", conclude Corrotti. (Com)