Italia-Turchia: Tajani ad Ankara per portare stabilità nel Mediterraneo e rilanciare rapporti bilaterali (5)

- L’altro tema di cui hanno discusso Tajani e Cavusoglu è stato quello della stabilizzazione piena nei Balcani. Italia e Turchia lavorano per cercare di stabilizzare la regione dei Balcani, ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Tajani. “Ci sono militari italiani e turchi impegnati per fare in modo che non peggiori la situazione ai confini tra Kosovo e Serbia. La Nato con questo dispiegamento di forze sta riuscendo a ridurre il confitto”, ha dichiarato Tajani. “Restiamo impegnati affinché si possa ad arrivare ad avere soluzioni positive. Dalla stabilità regione dipendono altre scelte”, ha osservato il ministro. Riguardo all’Ucraina, l’Italia sostiene poi l’impegno della Turchia con entrambe le parti per promuovere colloqui costruttivi per una soluzione politica, soprattutto sulla sicurezza alimentare. Parlando di un eventuale scontro militare che porta a colpire la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Tajani ha parlato di potenziali conseguenze "devastanti", precisando che anche la Russia potrebbe dare segnali di distensione. (segue) (Res)