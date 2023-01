Difesa: Crosetto, presenza italiana centrale nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Italia è il maggior Paese contributore alla missione Nato in Kosovo (Kfor), di cui ha anche il comando dallo scorso ottobre. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a “Formiche”. "Con circa 800 militari, siamo il maggior Paese contributore alla missione (Kfor), della quale da ottobre abbiamo il comando, chiaro segnale di quanto la nostra presenza è ritenuta centrale in quell'area", ha detto Crosetto. "Per questo, io e il ministro Antonio Tajani siamo andati in Serbia e Kosovo lo scorso novembre", ha aggiunto. La visita dei due ministri "sta a indicare l'attenzione che il nostro Paese rivolge a questa zona di Europa, troppo importante per lasciarla sola in un momento di difficoltà". Ora, l'obiettivo del Paese è che Kosovo e Serbia raggiungano un accordo. "L'organizzazione della conferenza sui Balcani, che si terrà a Trieste nei prossimi giorni, va proprio in questa direzione: l'Italia vuole promuovere una serie di iniziative politiche che possano attenuare gli attriti e i dissapori", ha osservato Crosetto.(Res)