Kosovo-Serbia: rappresentante speciale Ue Lajcak incontrerà leader dei Paesi venerdì

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, si recherà nella regione questa settimana. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. Stano ha fatto sapere che il rappresentante speciale dell'Ue andrà in Kosovo e in Serbia questo venerdì. A Pristina incontrerà il primo ministro Albin Kurti, mentre a Belgrado incontrerà il presidente Aleksandar Vucic, "per discutere i prossimi passi nella normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia". Lajcak sarà accompagnato "dai principali consiglieri di politica estera del presidente francese, del cancelliere tedesco e del primo ministro italiano, nonché dal vice segretario di Stato aggiunto degli Stati Uniti, Gabriel Escobar". (Beb)