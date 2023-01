I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: ministro Esteri incontra ambasciatore Ue a Caracas, "dialogo per ricostruire rapporti" - Il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, ha ricevuto l’ambasciatore della missione dell’Unione europea a Caracas e i capi missione dei Paesi membri dell’Ue. "Abbiamo tenuto a Caracas un cordiale incontro con i capi missione dei Paesi membri dell'Unione europea, occasione di un dialogo franco per ricostruire i reciproci rapporti nel quadro del rispetto del diritto internazionale, dell'autodeterminazione e della cooperazione" ha detto Gil in un tweet. Il capo della delegazione Ue in Venezuela, Rafael Dochao Moreno, ha descritto l'incontro come “eccellente”. Lo scorso dicembre il presidente Nicolas Maduro aveva parlato di un miglioramento e di una ricomposizione delle relazioni diplomatiche con l'Europa. (segue) (Res)