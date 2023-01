© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: omissione in atti d'ufficio, indagato comandante generale dell'Esercito - Il comandante generale dell'esercito del Brasile, generale Julio Cesar de Arruda, è indagato dalla procura federale per omissioni in atti d'ufficio per non essersi impegnato, da quando ha assunto il comando delle forze armate, nella smobilitazione dell'accampamento di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, allestito di fronte al quartier generale delle forze armate di Brasilia. Come in numerose altre capitali e città del Paese, militanti politici hanno allestito sit-it permanenti davanti alle caserme per chiedere alle forze armate un intervento militare per sovvertire l'esito delle elezioni del 30 ottobre favorevoli al presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La procura - riferisce il quotidiano Folha de Sao Paulo - ha aperto il fascicolo dopo la denuncia presentata dalla deputata federale eletta Luciene Cavalcante del Partito socialismo e libertà (Psol). (segue) (Res)