I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: presidente Assemblea nazionale minaccia di sospendere negoziati con l'opposizione senza sblocco fondi esteri - Il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, ha minacciato di sospendere i negoziati con l’opposizione in corso a Città del Messico se "non viene mantenuta la parola data di sbloccare 3,2 miliardi di dollari” di fondi congelati all'estero. "Se non verranno restituiti 3,2 miliardi di dollari al popolo venezuelano come (l’opposizione) aveva accettato di fare, allora non c'è motivo di continuare un dialogo con persone che non mantengono la parola", ha affermato Rodriguez, che ha quindi attaccato gli oppositori al governo di Nicolas Maduro definendoli “venduti e ridotti in schiavitù dai loro "proprietari stranieri". (Res)