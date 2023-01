© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: il discorso di Xi per il Capodanno lunare, “preoccupato da contagi nelle aree rurali” - Il presidente della Cina, Xi Jinping, è preoccupato dalla diffusione del Covid-19 in particolare nelle aree rurali, dove le strutture mediche “più scarse”. Lo ha ammesso nel suo discorso per il Capodanno lunare, che quest’anno si celebrerà il 22 gennaio, dicendosi tuttavia convinto che “la luce” sia vicina. “La prevenzione e il controllo del Covid in Cina è ancora in una fase critica, ma la luce è davanti a noi e la persistenza significa vittoria”, ha dichiarato Xi nel messaggio trasmesso dall’emittente “Cctv”. “Sono preoccupato soprattutto dalle aree rurali e agricole. Qui le strutture mediche sono relativamente scarse, cosa che rende la prevenzione difficile e il lavoro degli operatori più difficile”, ha ammesso il presidente cinese identificando la salute della popolazione anziane come “priorità”. (segue) (Res)