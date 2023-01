© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: la vicepresidente Vo Thị Anh Xuan diventa presidente ad interim - La vicepresidente del Vietnam, Vo Thị Anh Xuan, sarà presidente ad interim finché l’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, eleggerà un nuovo capo di Stato in sostituzione di Nguyen Xuan Phuc, che si è dimesso ieri. L’annuncio è stato dato oggi, in conformità con le disposizioni della Costituzione in caso di sede presidenziale vacante, da Vuong Dinh Hue, presidente dell’Assemblea, riunita in seduta straordinaria. Vo Thi Anh Xuan, nata nel 1970 nella provincia meridionale di An Giang, laureata in chimica e con un master in gestione pubblica, ha insegnato in una scuola superiore di My Thoi dal 1992 al 1996, prima di approdare alla politica, nel comitato provinciale del Partito comunista, in cui ha svolto diversi incarichi, diventandone segretaria nel 2015. Deputata da due legislature e membro del Comitato centrale del Partito, è stata eletta vicepresidente nel 2021. (segue) (Res)