- Myanmar: ministro Indonesia invita la giunta a lasciar governare "leader qualificati" - La giunta militare al potere in Myanmar dal febbraio del 2021 dovrebbe considerare l'idea di "farsi da parte" e lasciare che "leader qualificati" governino il Paese, che rischia di precipitare in una gravissima crisi economica a causa delle sanzioni e dell'instabilità politica. Lo ha detto il ministro degli Affari marittimi e degli Investimenti dell'Indonesia, Luhut Panajaitan, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Secondo il ministro, il Myanmar dovrebbe seguire proprio l'esempio dell'Indonesia, Paese in cui da decenni i vertici militari hanno rinunciato a controllare tutti gli aspetti della vita politica. "Ci sono molti militari con incarichi governativi, ma se non si è qualificati non si dovrebbe cercare di diventare presidenti", ha detto Panajaitan riferendosi al generale Min Aung Hlaing, che guida la giunta militare birmana e che, secondo molte fonti, punterebbe proprio alla presidenza a seguito delle elezioni in programma entro il prossimo agosto. "Lasciate che qualcuno che è qualificato guidi il Paese come è accaduto in Indonesia", è l'appello di Panajaitan, anch'egli ex generale. (segue) (Res)