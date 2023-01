© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: il 27 febbraio elezioni suppletive per un seggio parlamentare e sei seggi assembleari - Il 27 febbraio in India si terranno le elezioni suppletive per un seggio parlamentare e sei seggi assembleari. Lo ha annunciato oggi la Commissione elettorale. Nel Territorio dell’Unione delle Laccadive si voterà per eleggere un deputato alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, in seguito alla recente decadenza del precedente rappresentante, Mohammed Faizal Padippura, per condanna penale. Nell’Arunachal Pradesh (collegio di Lumla), nel Jharkhand (Ramgarh), nel Tamil Nadu (Erode Est), nel Bengala Occidentale (Sagardighi) e nel Maharashtra (Kasba Peth e Chinchwad) si volterà per sostituire cinque membri morti e uno decaduto delle assemblee legislative statali. In tutti i casi la convocazione alle urne sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 31 gennaio, il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 7 febbraio, con gli eventuali ritiri entro il 10, dopo i controlli previsti. Gli scrutini si svolgeranno il 2 marzo. Il 27 febbraio sono in programma anche le elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative del Meghalaya e del Nagaland, anch’esse con scrutinio il 2 marzo, stessa giornata in cui si conteranno i voti delle elezioni statali del Tripura, in programma invece il 16 febbraio. (segue) (Res)