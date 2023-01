© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: incidente aereo, ancora un disperso, esperti stranieri collaborano a inchiesta - Una squadra internazionale di esperti è giunta a Katmandu per contribuire alle indagini sull’incidente aereo di domenica 15 gennaio. La squadra è composta da undici persone, di cui quattro dell’Ufficio di inchiesta e analisi per la sicurezza dell’aviazione civile (Bea) della Francia, sei della joint venture franco-italiana Atr e una dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa). Gli esperti stranieri si sono recati a Pokhara insieme a undici esperti nepalesi, cinque dei quali fanno parte di una commissione istituita dal governo. La commissione – ha riferito il segretario aggiunto del ministero dell’Aviazione civile Buddhi Sagar Lamichhane – ha acquisito il registratore dei dati di volo (Fdr) e il fonoregistratore in cabina di pilotaggio (Cvr). Il primo sarà inviato all’estero per le analisi, non è ancora stato deciso in quale Paese, mentre il secondo sarà esaminato a Katmandu. (Res)