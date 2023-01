I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lollobrigida: in Campidoglio la camera ardente, da Gualtieri ai fan omaggio alla grande diva - Si è aperta questa mattina in Campidoglio la camera ardente di Gina Lollobrigida, la celebre attrice morta lunedì all'età di 95 anni. Ad accogliere il feretro è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri oltre alla famiglia della grande diva. Sul feretro, al centro della Sala della Promoteca, è stato adagiato un cuscino di rose rosse. Ai lati sono stati posti due ritratti celebri dell'attrice, che la ritraggono ai tempi d'oro della sua storica carriera cinematografica. Inoltre, la sala è stata adornata con tante corone di fiori: da parte dei familiari, di Roma Capitale, Cinecittà, Anica, del Comune di Subiaco, dove l'attrice è nata, del ministero della Cultura, Archivio Luce e dell'associazione Produttori audiovisivi. Sullo sfondo anche uno schermo che riproduce le scene più famose dei suoi film. Tra commozione e affetto, tanti ammiratori, persone comuni e diverse personalità del mondo della politica e del cinema hanno omaggiato la "Bersagliera". Tra i presenti, oltre il sindaco Gualtieri, anche la sottosegretaria al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni. Poi il figlio Andrea Milko Skofic, il nipote Dimitri Skofic, l'ex marito Francesco Javier Rigau, la produttrice nonché amica Tiziana Rocca, la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. La camera ardente sarà aperta oggi fino alle 19 e domani dalle 9:30 alle 11:30, prima dell’ultimo saluto. I funerali inizieranno alle 12:30 nella Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Con la morte di Gina Lollobrigida “ci lascia una vera stella del cinema italiano e internazionale”, sono state le parole del sindaco Gualtieri. “Con i suoi film e le sue interpretazioni è entrata di diritto nella storia del Paese e del suo immaginario collettivo – ha aggiunto -. Roma, la città che amava, saprà ricordarla come merita". "E' una grandissima donna. Basta vedere come tutto il mondo la sta ricordando - ha commentato la sottosegretaria Borgonzoni -. Dovremmo imparare a ricordarla come sta facendo tutto il mondo. Ha rappresentato l'Italia che aveva voglia di ripartire. So che ha sofferto per non aver vinto il Leone d'oro alla carriera. Noi come ministero organizzeremo una serie di iniziative, ad esempio una mostra fotografica e un premio dedicato a lei e colmeremo il vuoto per il Premio che non ha vinto", ha concluso la sottosegretaria. Nata a Subiaco il 4 luglio 1927, soprannominata “la Lollo” o “Gina nazionale”, è stata una delle interpreti più importanti a livello mondiale degli anni Cinquanta e Sessanta. Una stella del nostro cinema e della Walk of Fame di Hollywood e una carriera inaugurata nel 1947 con il film “L’elisir d’amore” di Mario Costa. Poi, la consacrazione sul grande schermo con “Le belle della notte” di René Clair e “Fanfan la Tulipe” di Christian-Jaque, pseudonimo di Christian Maudet. Passata alla storia per il suo ruolo nella “Bersagliera”, grazie al quale lasciò il segno nel panorama cinematografico del dopoguerra, raggiunse la fama nel 1953, a fianco di Vittorio De Sica, prima in “Pane, amore e fantasia” e poi, con il seguito, “Pane, amore e gelosia”, entrambi di Luigi Comencini. Interprete di oltre sessanta film, fu diretta da registi italiani di grande spessore come Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Sul versante americano, invece, fu impegnata sui set tra gli altri, di John Huston, Carol Reed, King Vidor, Melvin Frank, Robert Z. Leonard affiancando divi di fama mondiale come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven. Nel 1996 fu premiata con il David di Donatello alla carriera e nel 2006 ebbe un riconoscimento speciale in occasione del cinquantenario del trofeo di cui era stata la prima vincitrice nel 1956. Dopo innumerevoli pellicole, Lollobrigida diede l’addio alle scene nel 1972, avviando una carriera da fotografa e scultrice. (segue) (Rer)