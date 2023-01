I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti: Dg Ama, 41 milioni per decoro città, mezzi elettrici leggeri per piazze movida - Per il decoro delle piazze e delle strade di Roma, nel piano industriale di Ama sono previsti investimenti per 41 milioni di euro: in questa somma sono comtemplati mezzi elettrici e agevoli per le piazze del centro storico e in particolare quelle interessate dai fenomeni della movida. Lo ha detto il Direttore generale di Ama, Andrea Bossola, nel corso dell'audizione alla commissione Ambiente del Campidoglio, presieduta dal consigliere del Pd, Giammarco Palmieri. "Il piano idnustriale di Ama si caratterizza per azioni specifiche per raccogliere i materiali misti abbandonati attorno ai cassonetti: si investiranno 7 milioni per nuovi mezzi e nuove tecnologie. Verrà potenziato, attraverso l'acquisto già partito di 88 nuove spazzatrici, il parco mezzi. In tutto ci sono 41 milioni per il decoro delle piazze e delle vie di Roma. Il nuovo piano si concentra sui luoghi di aggregazione della città: per le piazze (della movida, ndr) sono stati immaginati nuovi mezzi elettrici che non incidano sulle emissioni di Co2", ha detto Bossola. (segue) (Rer)