- Il segretario di Stato Usa, Antony Binken, sarà domani a Chicago, dove si tratterrà fino al 20 gennaio. Lo rende noto il dipartimento di Stato, secondo cui Blinken, tra le altre cose, parteciperà a un dibattito all'Institute of Politics di Chicago in occasione del decimo anniversario dell'istituto e incontrerà i leader della diaspora ucraina. (Was)