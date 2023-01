Davos: Scholz, evitare a ogni costo nuove dipendenze nell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si devono “evitare a ogni costo” le dipendenze nell'energia, in particolare nel gas, puntando sull'idrogeno e sull'espansione delle fonti rinnovabili. Ciò potrebbe portare a “un aumento dei costi nel breve periodo”, ma “a lungo termine risparmieremo se l'impatto del cambiamento climatico sarà meno drammatico”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al Forum economico mondiale in corso a Davos. Il capo del governo federale ha aggiunto che la transizione a un'economia rispettosa del clima “richiederà degli sforzi anche in Germania”. Si tratta di investimenti per circa 400 miliardi di euro nell'espansione delle energie rinnovabili “tra oggi e il 2030”. Per Scholz, la trasformazione dell'economia tedesca in una che protegge l'ambiente “non è la fine” della sua potenza industriale, ma “un nuovo inizio”. Come osservato dal cancelliere, “anche prima della crisi dell'energia innescata dalla Russia, il modello di impresa della Germania non era basato soprattutto sulla produzione di massa ad alta intensità energetica di alluminio, cemento o acciaio”. Il sistema economico tedesco produce, infatti, beni industriali “altamente specializzati a elevata intensità di ricerca e tecnologia”, richiesti “in tutto il mondo”. La domanda di tali prodotti è tanto più alta oggi, quando “tutto il mondo sta passando a un futuro neutrale per il clima”. (segue) (Geb)