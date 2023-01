Davos: Scholz, evitare a ogni costo nuove dipendenze nell'energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha ricordato che, anche prima della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, i prezzi dell'energia in Germania erano “relativamente elevati”. Tuttavia, il Paese “era e rimane competitivo”, grazie alle sue “migliaia di piccole e medie imprese, altamente innovative e adattabili, spesso leader globali”. Vi è sono poi da considerare i notevoli investimenti, pubblici e privati, nella ricerca e nello sviluppo che hanno permesso, tra l'altro, di sviluppare in Germania “i primi test e il primo vaccino sicuro ed efficace per il Covid-19”. Questo, ha sottolineato Scholz, “è e rimane il modello di impresa tedesco, particolarmente ora che tracciamo il nostro sentiero verso un futuro neutrale per il clima”. In Germania, aziende, lavoratori e politica concordano che la transizione verde “non è soltanto necessaria sul piano ecologico, ma offre anche opportunità nella competizione globale”. Scholz è, infine, intervenuto sulla necessità della Germania di importare manodopera qualificata per “rimanere competitiva come Paese industriale”. Al riguardo, il cancelliere ha dichiarato: “Quanti si vogliono rimboccare le maniche sono i benvenuti, questo è il nostro messaggio”. (Geb)