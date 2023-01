Davos: Scholz, l'energia deve rimanere conveniente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia “deve rimanere conveniente in Germania, in Europa e nel mondo”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al Forum economico mondiale in corso a Davos. Il capo del governo federale ha ricordato che il suo esecutivo ha deciso di limitare il prezzo del gas e dell'elettricità per i consumatori e le imprese in Germania, fino al 2024, con lo stanziamento di 200 miliardi di euro pari al 2,2 per cento del Pil all'anno. Per Scholz, si tratta di un sostegno “proporzionato” alle dimensioni dell'economia tedesca. Inoltre, il sussidio darà alle imprese “prezzi dell'energia affidabili e la certezza di pianificazione necessari per investire nella trasformazione della Germania”. Allo stesso tempo, nell'Ue, il governo federale ha concordato su “obiettivi comuni per il riempimento dei depositi e per il risparmio di gas”. Questa fonte di energia verrà acquistata “in maniera congiunta più spesso” dagli Stati membri, che ne coordineranno “meglio” lo stoccaggio. Scholz ha poi evidenziato: “Sfrutteremo il nostro potere di mercato per assicurare che i prezzi europei non si disaccoppino completamente da quelli di mercato”. Il cancelliere ha, inoltre, osservato che “siamo consapevoli delle nostre responsabilità globali”. In particolare, “il fatto che noi europei acquistiamo gas naturale liquefatto (Gnl) a prezzi più elevati sul mercato mondiale, altrove non deve causare scarsità” di questo combustibile. Per trovare un'alternativa a circa 120 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, saranno necessari “più rinnovabili, certo, ma anche temporaneamente altro gas”. Altrimenti, ha avvertito Scholz, “vi è il pericolo che, senza gas conveniente, in particolare le economie emergenti tornino al carbone”, danneggiando l'ambiente. (Geb)