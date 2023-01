Trasporti: Filt Cgil, non sufficiente destinazione quota Fondo nazionale ad adeguamento inflattivo tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la destinazione di una “quota parte del Fondo nazionale Trasporti all'adeguamento inflattivo dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale tra enti locali e aziende di trasporto". Ad affermarlo la segretaria nazionale della Filt Cgil, Maria Teresa De Benedictis, sulla misura contenuta nel dl Aiuti quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale. "Una misura non sufficiente - afferma la segretaria nazionale della Filt - perché servono risorse aggiuntive in linea con quanto fatto con la manovra 2021 per garantire un incremento delle risorse, l'attrattività del trasporto collettivo a discapito del mezzo privato e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori del settore a partire dal salario". "Serve un intervento urgente e nazionale - chiede infine De Benedictis - perché l'aumento delle tariffe del servizio, avviato in alcune regioni per affrontare adeguamento inflattivo, è una misura che colpisce soprattutto le fasce più deboli di utenti". (Rin)