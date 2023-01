Clima: Campidoglio, prima conferenza per il piano di adattamento di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Fin dall'inizio – è stato ricordato dal sindaco – l'Amministrazione ha messo in campo un lavoro senza precedenti di mobilitazione e messa a sistema di risorse, che ha permesso un salto di qualità su molti ambiti che da anni attendevano ingenti interventi. In particolare, per quanto riguarda l'acqua - oggetto di una specifica sezione del convegno - il Sindaco Gualtieri, che ha ringraziato in particolare l'Assessora ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini e l'Assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi per l'impegno su questo tema, ha ricordato come in un anno di lavoro sia stato già mobilitato un piano complessivo, in corso di realizzazione con Acea, per oltre 1,8 miliardi di euro, con una dimensione inedita per la città. Di tali risorse, circa 1,4 miliardi riguardano la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e il contrasto alla siccità: 1,2 miliardi per il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera che mette in sicurezza la fornitura d'acqua per la Capitale, 150 milioni del bando Pnrr per l'incremento delle reti acquedottistiche e 50 milioni, ancora di risorse Pnrr, per la riduzione delle perdite di rete. Si aggiungono 430 milioni - tra risorse del Comune e investimenti da Servizio idrico integrato - per la sicurezza dello smaltimento idrico e il contrasto agli allagamenti, che comprendono anche la realizzazione delle reti fognarie in tutte le aree periferiche della città, la manutenzione delle stesse, nonché opere sui depuratori e per la manutenzione delle caditoie. Infine, i 45 milioni di interventi - tra cui ben 43 milioni di risorse comunali - per contrastare il dissesto idrogeologico. (segue) (Com)