Clima: Campidoglio, prima conferenza per il piano di adattamento di Roma (3)

21 luglio 2021

- Un'altra sessione specifica, che ha visto la partecipazione dell'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e di Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma, ha riguardato il tema della forestazione, uno degli strumenti più importanti del contrasto dei cambiamenti climatici, nonché uno dei pilastri nell'ambito delle azioni di adattamento di Roma Capitale, con il grande piano che punta a mettere a dimora 1 milione di alberi, con azioni che comprendono la ricostituzione di boschi come quello di Monte Antenne, le forestazioni in ambito Decreto Clima di Casal Brunori, Torre Spaccata e Pietralata, l'utilizzo delle risorse Pnrr - attraverso la Città Metropolitana - e le azioni di rigenerazione delle alberature stradali. Tutti interventi per i quali l'Amministrazione si avvale del supporto scientifico di università e di istituti di ricerca di eccellenza, così come dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali. Nell'arco della mattinata, l'incontro ha riunito esperte ed esperti di diverse importanti realtà, a partire dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (ente di ricerca che supporta Roma Capitale nell'elaborazione del piano di adattamento) oltre a relatrici e relatori di Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, Acea, Protezione Civile, Regione Lazio, Anbi, Crea, Ispra, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Diversi i temi affrontati, oltre alle già citate sessioni specifiche sui temi dell'acqua e della forestazione: da una panoramica sugli scenari climatici per lʼItalia e il Mediterraneo a un focus sui rischi e le strategie per l'adattamento di Roma, coordinato dal Direttore dell'Ufficio Clima di Roma Capitale Edoardo Zanchini. (segue) (Com)