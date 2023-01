Clima: Campidoglio, prima conferenza per il piano di adattamento di Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cantieri per rendere la città più sicura, resiliente e vivibile sono quindi già in corso e con il Piano di adattamento climatico si andranno ad ampliare e dettagliare. Oltre alle azioni già citate, diversi sono infatti i progetti fondamentali per rispondere da subito alla sfida climatica, come la definizione di regole per la realizzazione di strade e spazi pubblici che puntino su materiali innovativi, permeabilità del suolo e uso del verde per ridurre l'effetto "isola di calore urbana", oltre che la realizzazione dei 5 progetti specifici di adattamento già finanziati dal Ministero dell'Ambiente per oltre 5 milioni di euro, da realizzare in diversi Municipi della città. Dopo questa prima importante tappa pubblica, proseguirà il lavoro per la definizione del Piano di adattamento climatico, in un percorso che oltre alle realtà scientifiche coinvolgerà cittadine e cittadini, associazioni, attori economici e sociali, in un'ottica di rigenerazione e per rendere la città sempre più vivibile, moderna, sostenibile e giusta. (Com)