Ue-Nord Macedonia: ambasciatore Geer, screening avanza bene ma necessarie riforme

- Il processo di screening tra l'Unione europea e la Macedonia del Nord sta procedendo bene, seppur sia importante attuare anche le riforme nel Paese. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue in Macedonia del Nord, David Geer, in visita oggi nella città di Ocrida, ripreso dalla stampa locale. Geer ha affermato che seppur l'esame analitico dell'acquis comunitario con Skopje per preparare i negoziati di adesione "stia procedendo bene", un'altra cosa importante "è l'attuazione delle riforme". "Per quanto riguarda lo screening, è vero che sta procedendo bene, e i rappresentanti esperti delle autorità sono ben preparati. Tuttavia, lo screening non è l'unica cosa, un'altra cosa molto importante è l'attuazione delle riforme nel Paese", ha affermato Geer. Riguardo a quale sia la questione più importante per l'Ue in termini di riforme, Geer ha affermato che spetta al governo di Skopje decidere in merito, ma ha ricordato che le questioni fondamentali, le quali sono aperte fino al completamento del processo di adesione sono, "la lotta alla corruzione, l'ulteriore rafforzamento dello Stato di diritto, il rafforzamento dell'amministrazione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali", ha sottolineato Geer. (Seb)