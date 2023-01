Carceri: M5s-CR, Garante detenuti Roma messa alla porta dal Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd capitolino "mette alla porta la Garante dei Detenuti Gabriella Stramaccioni; nominata dalla scorsa Amministrazione, Gabriella, oltre a garantire visite quasi quotidiane nelle carceri, ha denunciato abusi e irregolarità negli istituti di pena. Insomma, Stramaccioni è stata la prima Garante che ha effettivamente fatto cose in favore dei detenuti, quindi che il Pd desideri 'discontinuità' rispetto a un'esperienza che funzionava bene ed è sempre stata apprezzata dai destinatari del servizio significa voler affossare quella figura". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5s e lista civica Raggi. "Questo disegno viene confermato dal fatto che la nomina sarà comunque di derivazione politica; ragion per cui siamo dinanzi allo stesso schema che si ripete, come sempre: il Pd non intende mollare di un millimetro i suoi feudi con i propri vassalli che vanno accontentati, con buona pace del servizio. Evidentemente il curriculum fitto di esperienza - fra cui i 18 anni trascorsi a Libera, l'organizzazione antimafia di Don Ciotti - l'impegno e l'ascolto nei confronti dei più umili e diseredati non sono bastati a tenere al riparo Stramaccioni dalla furia iconoclasta in salsa dem", conclude la nota del M5s.(Com)