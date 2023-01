© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coesione nel Commonwealth danese è assolutamente cruciale. Lo ha scritto la premier della Danimarca, Mette Frederiksen, che oggi ha incontrato il primo ministro delle Isole Far Oer, Aksel V. Johannesen, e quello della Groenlandia, Múte Bourup Egede. "Siamo tutti d'accordo nel rafforzare la cooperazione in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa", si legge in un tweet di Frederiksen. (Sts)