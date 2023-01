Davos: Greta Thunberg incontrerà domani il direttore generale dell’Iea Birol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, giovedì 19 gennaio, l'incontro tra l'attivista per il clima Greta Thunberg e Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (Iea). Il confronto si terrà nel contesto di una tavola rotonda organizzata durante il convegno annuale del Forum economico mondiale (Wef), in corso attualmente a Davos, in Svizzera. Gli organizzatori hanno riferito che Thunberg incontrerà Birol insieme agli attivisti Helena Gualinga, Vanessa Nakate e Luisa Neubauer, mentre l'Iea, che elabora raccomandazioni su politiche energetiche globali, non ha per ora rilasciato dichiarazioni. La giovane attivista svedese, rilasciata ieri, martedì 17 gennaio, dopo essere stata arrestata per aver partecipato ad alcune proteste in Germania, ha dichiarato in un post sul proprio profilo Twitter: "Ieri ho preso parte ad un gruppo di protesta pacifica contro l'espansione di una miniera di carbone in Germania. Siamo stati fermati e arrestati dalla polizia, che ci ha rilasciati più tardi nel corso della serata".(Res)