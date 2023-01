Romania: premier Ciuca, le stime della Banca mondiale confermano crescita economica fino al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le stime della Banca mondiale confermano per la Romania la prospettiva di una crescita economica costante fino al 2030. Lo ha detto il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in un intervento online all'evento dedicato al 25mo anniversario dell'attività del Consiglio degli investitori stranieri. "Siamo il Paese con la più alta crescita economica a livello di Unione, otto volte dal 2000 al 2022. Questo aumento si fa sentire anche a livello di Pil pro capite, passato da 1.669 a 14.825 dollari. Abbiamo rapidamente recuperato i divari economici e la Romania era già, nel 2021, al 74 per cento della media dell'Unione europea, secondo Eurostat, nella valutazione del Pil pro capite", ha affermato Ciuca. "Abbiamo i soldi per sostenere questo ritmo di sviluppo e modernizzazione", ha aggiunto il primo ministro. "Secondo i dati ufficiali della Banca centrale, il flusso di investimenti diretti esteri è stato di 9,4 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2022 e raggiungerà oltre 11 miliardi di euro per tutto l'anno 2022, con quasi due miliardi di euro in più rispetto ai valori registrati nell'anno 2008, considerato il miglior benchmark in questo senso. Si tratta di numeri record, che confermano la fiducia degli investitori nelle misure adottate dal governo. Inoltre, il numero di società con capitale estero di nuova costituzione in Romania è aumentato nei primi dieci mesi del 2022 di oltre il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo 6.175 nuove società, secondo i dati centralizzati dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese", ha affermato Ciuca. (Rob)