Rifiuti: Dg Ama, 26 milioni per Domus e conferimenti tracciati per abbassare Tari

- Nel piano industriale di Ama sono previsti investimenti per 26 milioni di euro per la realizzazione di Domus ecologiche: una struttura dedicata in cui gli utenti possono conferire in maniera differenziata accedendo tramite una carta verde (green card) consegnata da Ama. Il sistema consentirà di tracciare i conferimenti e il cittadino pagherà in base alla qualità del conferimento. Lo ha detto il Direttore generale di Ama, Andrea Bossola, nel corso dell'audizione alla commissione Ambiente del Campidoglio, presieduta dal consigliere del Pd, Giammarco Palmieri. "Abbiamo individuato le nuove modalità di raccolta - ha detto Bossola -, le aree per il Porta a porta e quelle con raccolta stradale. Investiremo molto sul Pap innovativo, abbiamo presentato soluzioni come le Domus ecologiche, su cui investiamo 26 milioni di euro. Verranno investiti immediatamente altri milioni di euro per estendere il servizio delle Utenze non domestiche". (segue) (Rer)