Giustizia: Floridia (M5s), emblematici attacchi destra a Scarpinato

- "Il fatto che in molti interventi della maggioranza sia stato preso di mira il senatore Scarpinato è emblematico del modo di interpretare la giustizia della destra. Attaccano un uomo che ha fatto della lotta alla mafia la sua ragione di vita per portare avanti il proprio disegno volto a indebolire magistratura e Forze dell'ordine. Stiano tranquilli: i loro attacchi a chi dice la verità sulla mafia danno ancora più forza a chi, come il M5s, fa del contrasto alla criminalità un pilastro della propria azione politica". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Barbara Floridia. (Com)